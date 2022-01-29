Общество

Россия перемещает запасы крови рядом с Украиной: СМИ указали на важнейший сигнал финальной подготовки РФ к нападению

С российской стороны началось очередное военное наращивание около украинских границ за счёт поставок крови и иных медицинского назначения материалов для оказания помощи раненым.

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Об этой информации сообщил Reuters, передает Ura-inform.

По сообщениям источника  Reuters, это может являться сигналом завершающего этапа подготовки войск Российской Федерации к военным действиям.
Совсем недавно газетой WSJ было сообщено, что Россией были отправлены медицинские подразделения к границам украинского государства. Что говорит о том, что Москва вывела готовность атаковать на уровень, которого она не достигала ранее.

 Хотя данные шаги еще не означают неизбежного нападения. На данный момент  ими были усилены споры среди западных союзников, касающихся  намерений президента РФ Владимира Путина относительно Украины.

Теперь же действующими и бывшими чиновники полагается, что поставки крови служат конкретным показателем возможности нового военного вторжения. Двумя из трех источников,  проинформировавших о запасах крови, было отмечено, что перемещение к границе медсредств было зафиксировано в течение последних недель.

Более точную дату  и данных никем озвучено не было.

«Это служит одним из важнейших индикаторов окончательной подготовки к боевым действиям», — прокомментировал новость политолог Кирилл Шамиев в Twitter»Твиттер».

Напомним, ранее сообщалось, Мэр Киева готовится к войне: озвучен план для граждан Киева.

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