Политика

«Заходят в Ялту и забирают эту землю»: в СБУ рассказали, кто поможет вернуть Крым

Совместных учений и саммитов недостаточно

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НАТО может помочь украинскому государству вернуть аннексированный РФ Крым. Об этом заявил экс-начальник Следственного управления СБУ, генерал Василий Вовк, передает УРА-Информ.

Однако, по его словам, совместных учений и саммитов недостаточно для возвращения полуострова под контроль Украины. По его мнению, члены Североатлантического альянса должны пойти войной на Российскую Федерацию и силой забрать земли.

«Если США выводят свои войска, Великобритания — свой флот, идет войной на Россию, и не заходит на три километра и потом быстро сбегает, а идут, берут Севастополь, заходят в Симферополь, заходят в Ялту, куда угодно и забирают эту землю — вот, что нам поможет», — отметил он.

Также он считает, что «Крымская платформа» не сможет вернуть полуостров под контроль Украины.

Ранее сообщалось. что Советом ООН по правам человека была принята резолюции «Сотрудничество с Украиной и помощь ей в области прав человека».

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