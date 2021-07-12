Политика

Путин не рассматривает Украину, как своего равноценного партнера — эксперт

Станислав Белковский о главе Кремля

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Президент Российской Федерации Владимир Путин не станет говорить с президентом Украины Владимиром Зеленским на равных. Такое заявление сделал политолог Станислав Белковский.

Эксперт заявил, что Владимир Путин не будет тратить свое время на встречу с Зеленским, чтобы решить важные вопросы. Дело в том, что по мнению эксперта, лидер Кремля не видит в президенте Украины того человека, которые что-то решает в своей стране, пишет УРА-Информ со ссылкой на Главком.

«Путин не рассматривает Украину, как своего равноценного партнера. Потому он предпочитает договариваться по Украине с США. Он думает, что Киев готов выполнять все указания Белого дома», — заявил Белковский.

При этом эксперт также поделился мнение о возможной встрече Зеленского и Путина в ближайшее время. Он считает, что на это может повлиять процесс против пророссийского политика Виктора Медведчука.

«Вот если Медведчуку отменят домашний арест — подготовка пойдет куда легче. Но не забываем о логике Путина, который считает, что если не выполняются Минские соглашения, то и смысла встречаться с Зеленским нет», — добавил эксперт.

Ранее мы сообщали, что Путин рассматривает возможность напасть на Украину.

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