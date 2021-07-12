Ричард Брэнсон и Virgin Galactic — продолжается удивительная лотерея

Каждый может принять участие в лотерее

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Ричард Брэнсон осуществил свою детскую мечту и совершил успешный полет в космос. За ним выстраиваются более энергичные миллионеры. Но это еще не все, ведь путешествие за пределы Земли можно выиграть в новой лотерее Virgin Galactic.

Virgin Galactic, компания, принадлежащая Брэнсону, стала партнером платформы Omaze. Создана лотерея, в которой победитель вместе с напарником отправится на край открытого космоса. Когда? Предполагается, что это будет «в начале 2022 года», пишет УРА-Информ.

Победитель лотереи будет путешествовать на космическом корабле VSS Unity, на котором путешествовал Брэнсон. Он получит билет в космодром Америка в Нью-Мексико. Принять участие в лотерее может любой желающий, независимо от того, где он живет.

Лотерея также является сбором средств для некоммерческой организации Space for Humanity. Чем больше денег вы заплатите, тем больше билетов вы получите и тем больше у вас шансов на победу. Максимальное количество билетов на одного человека — 6000. Вы также можете принять участие в лотерее без внесения депозита.

Лотерея заканчивается 1 сентября, а победитель будет объявлен примерно 29 сентября. Для участия в лотерее и вакцинации от COVID-19 претенденту должно быть не менее 18 лет. Вылет победителей состоится в начале 2022 года. Эту дату можно считать официальным началом космического туризма.

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