Новые тарифы на услуги ЖКХ в ОРДО: опубликован полный перечень

Некоторые виды услуг подорожали всего на 10−20 копеек.

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На временно оккупированных территориях Донецкой области с первого июля уже начинают действовать новые тарифы на услуги ЖКХ. В социальных сетях появился перечень тарифов, пишет УРА-Информ.

Тарифы кажутся низкими и они явно ниже, чем в целом на территории Украины. Однако, как отмечают дончане, доходы местных жителей так же значительно ниже, чем доходы жителей подконтрольных территорий. Жители Донецка обеспокоены тем, как смогут оплачивать коммуналку.

«Учитывая среднюю зп в Киеве и в „днр“, тарифы больше киевских получаются (в процентах от зп)», — пишут комментаторы.

Некоторые виды услуг подорожали всего на 10−20 копеек, однако, не стоит обманываться.

«Там чуть-чуть, там чуть-чуть и уже коммуналка рублей на 300−500 больше. А зарплаты на месте», — добавляют пользователи.

Ранее сообщалось, что средняя заработная плата бойца НВФ составляет 16 тыс. 400 рублей.