Политика

Закрытая социология показывает падение рейтинга Зеленского: план президента провалился

Поддержка президента падает на западе страны

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Кроме отрытых данных социологических компаний политики заказывают также и закрытые данные, чтобы узнать реальную ситуацию со своей поддержкой. Регулярно это делает и президент Украины Владимир Зеленский.

Источник в ОП рассказал, что для Офиса Президента провели закрытую социологию рейтинга Президента на Западе Украины. В итоге результаты для главы государства оказались очень печальными, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.

«Обновлённый образ Зеленского патриота-государственника не воспринимается националистами вообще, а поддержка политики Президента минимальная за последний год. Попытки Офиса Президента нарастить электоральную поддержку на Западной Украине провалилась, не смотря на санкции против Медведчука и закрытие пророссийских ТВ-каналов», — пишет источник.

При этом источник не раскрывает, какая именно поддержка Зеленского на западе страны, но вполне вероятно, что у него хуже показатели, чем у пятого президента Петра Порошенко.

Ранее мы сообщали, что Зеленский запланировал досрочные президентские выборы.

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