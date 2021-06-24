Закрытая социология показывает падение рейтинга Зеленского: план президента провалился

Поддержка президента падает на западе страны
Кроме отрытых данных социологических компаний политики заказывают также и закрытые данные, чтобы узнать реальную ситуацию со своей поддержкой. Регулярно это делает и президент Украины Владимир Зеленский.
Источник в ОП рассказал, что для Офиса Президента провели закрытую социологию рейтинга Президента на Западе Украины. В итоге результаты для главы государства оказались очень печальными, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Резидент.
«Обновлённый образ Зеленского патриота-государственника не воспринимается националистами вообще, а поддержка политики Президента минимальная за последний год. Попытки Офиса Президента нарастить электоральную поддержку на Западной Украине провалилась, не смотря на санкции против Медведчука и закрытие пророссийских ТВ-каналов», — пишет источник.
При этом источник не раскрывает, какая именно поддержка Зеленского на западе страны, но вполне вероятно, что у него хуже показатели, чем у пятого президента Петра Порошенко.
Ранее мы сообщали, что Зеленский запланировал досрочные президентские выборы.