Итоги группового турнира Евро-2020: все пары плей-офф, расписание

Плей-офф начинается 26 июня

Время чтения: 42 Секунд

Вчера, 23 июня, завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу. Таким образом, стали известны все участники 1/8 финала турнира. Туда прошли две лучшие команды каждой из групп, а также четыре лучшие команды, которые заняли третьи места.

Сейчас на турнире наступает перерыв, но уже в субботу, 26 июня будут сыграны первые матчи 1/8 финала. Уже на этой стадии болельщиков ждут очень интересные поединки, например, Бельгия – Португалия и Англия – Германия, пишет УРА-Информ.

Украина в свою очередь сыграет против команды Швеции, которая выиграла группу Е.

Полное расписание матчей 1/8 финала Евро-2020:

26 июня

Уэльс — Дания (19:00, Амстердам﻿)

Италия — Австрия (22:00, Лондон﻿)

27 июня

Нидерланды — Чехия (19:00, Будапешт)

Бельгия — Португалия (22:00, Севилья﻿)

28 июня

Хорватия — Испания (19:00, Копенгаген﻿)

Франция — Швейцария (22:00, Бухарест﻿)

29 июня

Англия — Германия (19:00, Лондон)

Швеция — Украина (22:00, Глазго)