Итоги группового турнира Евро-2020: все пары плей-офф, расписание

Плей-офф начинается 26 июня
Вчера, 23 июня, завершился групповой этап чемпионата Европы по футболу. Таким образом, стали известны все участники 1/8 финала турнира. Туда прошли две лучшие команды каждой из групп, а также четыре лучшие команды, которые заняли третьи места.
Сейчас на турнире наступает перерыв, но уже в субботу, 26 июня будут сыграны первые матчи 1/8 финала. Уже на этой стадии болельщиков ждут очень интересные поединки, например, Бельгия – Португалия и Англия – Германия, пишет УРА-Информ.
Украина в свою очередь сыграет против команды Швеции, которая выиграла группу Е.
Полное расписание матчей 1/8 финала Евро-2020:
26 июня
Уэльс — Дания (19:00, Амстердам)
Италия — Австрия (22:00, Лондон)
27 июня
Нидерланды — Чехия (19:00, Будапешт)
Бельгия — Португалия (22:00, Севилья)
28 июня
Хорватия — Испания (19:00, Копенгаген)
Франция — Швейцария (22:00, Бухарест)
29 июня
Англия — Германия (19:00, Лондон)
Швеция — Украина (22:00, Глазго)