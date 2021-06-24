Общество

Провал вакцинации в «ДНР»: ранее Пушилин обещал вакцинировать миллион человек

Вакцину не получило даже 100 000 человек

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Еще в феврале этого года так называемый «глава» «ДНР» Денис Пушилин говорил о планах вакцинировать до конца года миллион жителей ОРДО. Уже прошло полгода, и уже очевидно, что амбициозное заявление оказалось ложью.

Отмечается, что скорее всего, прививку не получило даже 100 000 человек.  К настоящему моменту в крупнейшей больнице Донецка – им. Калинина – привито не более половины медиков, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Вакцинировали в марте-мае только определенные категории граждан. «Военных», «чиновников», часть учителей и врачей. Медики далеко не все получили свой Спутник V», — рассказал источник в «минздраве» «ДНР».

На данный момент непонятно, как будет развиваться ситуация. Вакцины пока нет, и какая именно будет (если будет), неясно. России, ввиду критической ситуации с ковидом, вакцина нужнее. Хотя и там народ не спешит выстраиваться в очередь на прививки.

Ранее мы сообщали, что перед Минздравом Украины поставили задачу не допустить нового локдауна.

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