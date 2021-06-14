Политика

Президентские выборы: кто прошел бы во второй тур сейчас

Зеленского готовы поддержать более 30 процентов

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Если бы президентские выборы прошли в ближайшее время, то выиграть первый тур снова смог бы действующий глава государства Владимир Зеленский. Его готовы поддержать 31% среди тех, кто придет на выборы и определился с кандидатом.

Такие результаты опроса Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, который проходил с 14 по 19 мая, пишет УРА-Информ.

Второе место у пятого президента Украины Петра Порошенко. За него готовы проголосовать 18,6% тех, кто определился и придет на избирательные участки. Тройку замыкает пророссийский политик Юрий Бойко, за которого готовы проголосовать 12,7% украинцев. Дальше следует Юлия Тимошенко (11,7%). Пятерку замыкает Игорь Смешко (5,7% тех, кто определился и придет на участки).

Если бы Зеленский и Порошенко снова бы прошли во второй тур, то действующий глава государства победил бы, но не набрал бы уже 73 процента голосов, а имел бы преимущество практически 60 на 40.

Ранее мы сообщали, что Зеленский придумал, что сделать с Порошенко.

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