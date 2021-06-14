Те кто переболел COVID-19 и вакцинированные должны проявлять осторожность на солнце

Такое мнение итальянских врачей

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Этим летом людям, выздоравливающим от COVID-19 и вакцинированным против этой болезни, следует очень осторожно отдыхать на солнце. Их кожа может быть более слабой и более уязвимой, считают итальянские эксперты.

Дерматологи объясняют, что состояние кожи, возникшее в результате коронавирусной инфекции или вакцинации, требует максимальной защиты, пишет УРА-Информ со ссылкой на Il Messaggero.

В год вакцинации итальянская кампания по предотвращению рака кожи, проводимая дерматологической клиникой Иди в Риме, также была расширена, чтобы охватить пандемию.

Люди, перенесшие инфекцию и вакцинированные, должны подождать несколько недель, прежде чем начинать загорать, и делать это нужно постепенно, используя, конечно, защитные кремы, подчеркивают врачи.

Как отмечает дерматолог Лука Фаниа, коронавирусная инфекция также может проявляться на коже, чаще всего в виде так называемой крапивницы, сыпи, похожей на корь или оспы, или состояния, похожее на обморожение.

«Также после вакцинации, — добавил доктор Фаниа, — могут возникнуть различные кожные заболевания». Поэтому и по этой причине лето в этом году должно быть особенным, и кожа должна быть особенно защищена.