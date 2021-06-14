Если Путин и Байден не договорятся по Украине Киев ждет худший сценарий

Если стороны не договорятся – это будет плохо для Украины

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16 июня президент США Джо Байден должен обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в том числе и украинский вопрос. От этой встречи зависит очень многое для Украины.

Источник отмечает, что американский и российский президенты не договорятся по украинскому кейсу, то для Украины это можно будет считать плохим развитием ситуации, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Это будет означать, что ситуация на восточном направлении начнет двигаться к карабахскому сценарию, а начало новой горячей фазы будет делом времени. Если большие дяди недоговариваются, если дипломатия не помогает, тогда все решают «войной». Любая война нужна только для того, чтобы вынудить одну или другую сторону пересмотреть ранее подписанные договоренности и перезагрузить игру», — пишет паблик.

Источник отмечает, что Офис президента Украины уже давно готовится к худшему сценарию – войне.

Ранее мы сообщали, что что будет предлагать Путин Байдену по Украине.