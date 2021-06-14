Политика

Если Путин и Байден не договорятся по Украине Киев ждет худший сценарий

Если стороны не договорятся – это будет плохо для Украины

Время чтения: 41 Секунд

16 июня президент США Джо Байден должен обсудить с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в том числе и украинский вопрос. От этой встречи зависит очень многое для Украины.

Источник отмечает, что американский и российский президенты не договорятся по украинскому кейсу, то для Украины это можно будет считать плохим развитием ситуации, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Легитимный.

«Это будет означать, что ситуация на восточном направлении начнет двигаться к карабахскому сценарию, а начало новой горячей фазы будет делом времени. Если большие дяди недоговариваются, если дипломатия не помогает, тогда все решают «войной». Любая война нужна только для того, чтобы вынудить одну или другую сторону пересмотреть ранее подписанные договоренности и перезагрузить игру», — пишет паблик.

Источник отмечает, что Офис президента Украины уже давно готовится к худшему сценарию – войне.

Ранее мы сообщали, что что будет предлагать Путин Байдену по Украине.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
50 %
Взволнован
Взволнован
50 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
0 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, ,

Последние статьи

Легализация каннабиса в Украине: стала известна дата

Еще летом или в сентябре могут принять законопроект в первом чтении

Байден: Путин был причастен к попыткам вмешательства в выборы в США

Американский президент о российском

Что будет предлагать Путин Байдену по Украине: какой план лидера Кремля

Встреча пройдет в Женеве уже за два дня

Россия не допустит вступления Украины в НАТО, — Минобороны РФ

Системы псевдо-ПРО никогда не будут размещены в Украине

«Это была воля Путина»: стало известно, как Кремль сорвал договоренности по Донбассу

Первый документ был подписан пятого сентября 2014 года

Это главное отличие Украины от России — российский политик

Дмитрий Гудков о различии между двумя странами

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap