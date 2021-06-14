Политика

Что будет предлагать Путин Байдену по Украине: какой план лидера Кремля

Встреча пройдет в Женеве уже за два дня

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Уже за два дня, 16 июня, американский президент Джо Байден проведет встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудят также и украинский вопрос, в том числе и ситуация на Донбассе, а также скопление войск возле границы с Украиной.

Источник сообщил, что в кулуарах пошли слухи о том, что Путин будет убеждать Байдена решить украинский кейс с помощью минских соглашений, чтобы США поспособствовали быстрому движению для урегулирования конфликта на востоке Украины, пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Женщина с косой.

«Поэтому в качестве торга по украинскому кейсу, будет лот давления на Украину по кейсу быстрого движения по реализации минских соглашений или новых кластеров, которые предлагает Германия-Франция», — отмечает источник.

Отметим, что встреча американского и российского президентов состоится в Швейцарии и пройдет в Женеве. Стороны обсудят несколько важных вопросов между странами.

Ранее мы сообщали, что Путин будет торговаться с Байденом в вопросе Украины.

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