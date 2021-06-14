Происшествия

Жуткое ДТП в Одессе: погибло двое человек (ВИДЕО)

Автомобиль марки BMW на большой скорости врезался в столб

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Сегодня, 14 июня, рано утром произошло жуткое ДТП в Одессе. Автомобиль марки BMW на большой скорости врезался в столб, два человека погибли.

Пресс-служба Управления патрульной полиции в Одесской области, ДТП произошло примерно в 5:00 на улице Среднефонтанской, пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу.

По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, двигаясь по указанной улице со стороны железнодорожного вокзала, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и врезался в столб. Столкновение было настолько сильным, что автомобиль разорвало на части.

По итогам инцидента водитель и пассажир погибли на месте. Окончательные причины ДТП выяснит следствие.

На данный момент больше информацию по данной аварии нет.

Ранее мы сообщали, что в результате столкновения двух поездов в на юге Пакистана по меньшей мере 30 человек погибли и десятки получили ранения.

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