Политика

Байден: Путин был причастен к попыткам вмешательства в выборы в США

Американский президент о российском

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Президент США Джо Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин был причастен к попыткам помешать выборам в США. При этом он подчеркнул, что переговоры с Путиным будут направлены не на углубление конфликта, а на согласование решений спорных вопросов.

«Демократии конкурируют не с Китаем как таковым, а с автократическими правительствами по всему миру», — сказал президент США Джо Байден на пресс-конференции в воскресенье после саммита G7 в Карбис-Бэй, Англия, пишет УРА-Информ.

«Америка возвращается, чтобы возглавить мир вместе со странами, которые разделяют наши самые важные ценности», — подчеркнул президент США.

«Я думаю, что мы добились прогресса в восстановлении доверия к Америке среди наших ближайших друзей», — добавил он.

Байден отметил, что завершившийся саммит собрал вместе демократических лидеров, которые должны ответить на вызовы эпохи.

«Все сидящие за столом (…) понимают как серьезность стоящих впереди задач, так и ответственность наших гордых демократий за укрепление наших усилий на благо остального мира», — заявил он.

Ранее мы сообщали, что Путин будет торговаться с Байденом в вопросе Украины.

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