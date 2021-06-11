Это главное отличие Украины от России — российский политик

Дмитрий Гудков о различии между двумя странами

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Несмотря на то, что ранее Украина и Россия ранее входили в состав Советского Союза на данный момент между странами есть различие. Такое заявление сделал российский политик Дмитрий Гудков, покинувший РФ из-за политических преследований.

Он назвал главное отличие между двумя странами, отметив, что Украина выбрала другой путь, чем Российская Федерация, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Главное отличие двух стран в том, что Украина выбрала европейский цивилизованный путь. Конечно, наверняка совершаете ошибки, но главное – это направление. И путинский режим – я не говорю Россия, я не ассоциирую себя с путинским режимом – выбрал авторитарный путь, построение диктатуры», — заявил эксперт.

Он заявил, что в Украине есть дискуссия, политика, выборы, гражданское общество и так далее, а в России все это уничтожается. Эксперт добавил, что одни оппозиционеры в РФ в тюрьме, другие убитые, а некоторые просто за границей.

Ранее мы сообщали, что Путин будет торговаться с Байденом в вопросе Украины.