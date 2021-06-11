Путин будет торговаться с Байденом в вопросе Украины — эксперт

Андрей Пионтковский о встрече Путин – Байден

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Эксперты продолжают делился своими прогнозами относительного того, чем закончится встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина.

Политолог из Вашингтона Андрей Пионтковский поделился своим мнением по поводу того, чего ожидать от встречи американского и российского президентов относительно украинского вопроса. Эксперт отметил, что инициатором встречи был глава Белого дома и он лично хочет сказать Путину, что ждет Москву в случае военного вторжения, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

«Но как опытный чекист и уголовник Путин будет одновременно говорить, что он не собирался никуда вторгаться, и в то же время будет торговаться, что он может получить взамен за отказ от такого вторжения. Вот в таком диапазоне будет проходить та часть беседы, которая будет касаться Украины», — сказал он.

Пионтковский отмечает, что Путин уже получил некоторую выгоду, пугая Украину войной. Санкции с Северного потока-2 фактически сняли.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский может встретиться с Путиым после поездки в Вашингтон.