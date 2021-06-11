Боевики «ДНР» жалуются, что им не повышают зарплаты: обещали с начала года

Зарплата членов НВФ не поднимается на протяжении нескольких лет

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Боевики «ДНР» жалуются на то, что им так и не повысили зарплаты. Они возмущены тем, что «власти» «республик» обещали повышение выплат, но в итоге ничего не произошло.

В социальных сетях местные СМИ пишут, что у членов НВФ зарплата как была в размере от 15 тысяч рублей весной 2015 года так и фактически остается – 16 000 зимой этого года. При этом, в соцсети постоянно размещаются объявления о наборе желающих в подразделения НВФ в которых фигурирует цифра 16 450 рублей, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Обещали с начала года, затем в феврале и в марте, сетовали, что не успевают сделать перерасчет… На дворе июнь, а вопрос так и не сдвинулся с мертвой точки. Вдруг «власти» и «командование» забыли, так мы напоминаем — на всякий случай с февраля 2021 г. военнослужащим ДНР обещали поднять денежное довольствие», — отметил один из боевиков.

Он заявил, что обычным «солдатам» планировали поднять зарплаты на 20 процентов, а «офицерам» – на 10 процентов. Однако в итоге никто прибавки не получил.

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