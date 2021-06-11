Джошуа — Усик: стала известна дата боя

Бой запланирован на 25 сентября

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Британский промоутер Эдди Хирн объявил, что условия боксерского поединка между Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и Александром Усиком (18-0, 13 KO) полностью согласованы. Поединок состоится 25 сентября в рамках вечера бокса, организованном на одном из футбольных стадионов Лондона.

Боксеры должны скрестить перчатки на стадионе Уэмбли или «Тоттенхэм Хотспурс». Украинец вступит в этот бой с позиции официального претендента на звание чемпиона мира федерации Всемирной боксерской организации. Джошуа, помимо титула WBO, также является обладателем титула IBF и WBA, пишет УРА-Информ со ссылкой на британские медиа.

Ранее Усик имел комплект чемпионских поясов в первом тяжелом. Последний бой боксер из Украины провел в октябре. Последний раз Джошуа выходил в ринг в декабре. Оба боксера одержали победы.

Ранее предполагалось, что Джошуа должен будет провести бой с Тайсоном Фьюри, однако в итоге Фьюри должен будет провести третий бой с Деонтеем Уайлдером. Таким образом, Джошуа должен был переключиться на бой с украинцем.

Ранее мы сообщали, что Украина разгромила Кипр перед стартом на Евро-2020.