«Нам Россия не нужна»: жители Донецка пожаловались на уровень жизни

Если бы «Донецк кормил Украину» сейчас бы он процветал

Время чтения: 45 Секунд

Жители временно оккупированного украинского Донбасса пожаловались на низкий уровень жизни в регионе, который когда-то был процветающим. Об этом в соцсетях пишут даже сторонники «ДНР», передает УРА-Информ.

«Сами проживем, не нужна нам ни Россия, ни Украина», — пишет один из пользователей Сети.

Если бы «Донецк кормил Украину», по мнению дончан, сейчас бы он процветал.

«О, кормилец. Сейчас очень заметно, как мы Украину кормили, ох как заметно», — отмечают комментаторы.

Также дончане вспомнили и былые времена.

«12 млрд дотаций выделялось. На сохранение рабочих мест. На российскую часть Донбасса посмотри. Ее еще в 90-е уничтожили полностью. Распилили и разграбили. Некогда цветущие совоковые города стали криминальными гетто», — отмечают пользователи.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Джо Байден начал свою первую зарубежную поездку в статусе главы США. Он обратился к российским гражданам. Президент Соединенных Штатов Америки предупредил, что граждане РФ могут столкнутся с «серьезными и значительными» последствиями, если и в дальнейшем продолжат заниматься вредоносной деятельностью.