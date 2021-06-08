Байден пригласил Зеленского на встречу: когда она состоится

Официальный визит президента Зеленского в США должен состояться в июле

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена за приглашение посетить Белый дом. Об этом он написал в своем Твиттере, передает УРА-Информ.

Официальный визит президента Зеленского в США должен состояться в июле. Также украинский глава добавил, что во время визита будет обсуждаться с главой США расширение стратегического сотрудничества между странами.

«Спасибо Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречу, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США», — отметил Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что одним из вариантов временного решения конфликта на Донбассе является его заморозка. На такое решение в итоге может пойти президент Украины Владимир Зеленский.