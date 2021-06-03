Блог Дональда Трампа исчез с его сайта

Странные действия бывшего президента США

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Блог Дональда Трампа, который начал работать менее месяца, исчез с его сайта. Причина? Как сообщил советник бывшего президента США, это было лишь временным «инструментом поддержки» в создании собственной социальной платформы политика.

В блоге «Со стола Дональда Трампа» были опубликованы посты республиканцев, которыми можно было делиться и лайкать в социальных сетях. Веб-сайт повторил ложное заявление бывшего президента о том, что он проиграл выборы 2020 года из-за широко распространенных фальсификаций на выборах, и подверг критике политиков Республиканской партии, которые критиковали его, таких как сенатор Митт Ромни и конгрессмен Лиз Чейни, пишет УРА-Информ.

Советник Трампа по связям с общественностью Джейсон Миллер заявил в электронном письме, отправленном агентству Reuters, что блог, служивший «инструментом поддержки для более широкой деятельности» команды бывшего главы государства, больше не вернется на его веб-сайт. Однако он не сказал, когда будет запущена платформа социальных сетей Трампа.

Трамп был заблокирован в ряде социальных сетей после того, как его сторонники штурмовали Капитолий 6 января, убив пять человек. Веб-сайты оправдывали отключение Трампа от их услуг неоднократным распространением ложной информации о президентских выборах в США в 2020 году и риском подстрекательства к насилию.

Ранее мы сообщали, что Трамп займется партийной деятельностью.