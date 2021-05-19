Трамп займется партийной деятельностью: Прокуратура изучает его компанию

Большое возращение Трампа?

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Бывший президент США Дональд Трамп примет участие в июньском съезде Республиканской партии в Гринвилле, Северная Каролина. Планируется, что он выступит с речью в поддержку кандидатов от республиканцев, которые будут баллотироваться на различные должности на выборах 2022 года.

Во вторник офис генерального прокурора штата Нью-Йорк сообщил Trump Organization, фирме бывшего президента, что метод расследования по ее делу изменился с гражданского на уголовный, пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

В ноябре прошлого года в Северной Каролине победили республиканцы, а в этом штате победил Трамп с отрывом чуть более 1%. Его невестка Лара Трамп заинтересована баллотироваться в Сенат США в 2022 году в качестве представителя Северной Каролины. Также в игре присутствует Палата представителей.

Государственная партия надеется, что Трамп поможет республиканцам восстановить контроль над Палатой представителей на предстоящих парламентских выборах. Председатель Республиканской партии (Северная Каролина) Майкл Уотли, стойкий сторонник Дональда Трампа, был одним из 13 избирателей Северной Каролины, проголосовавших за бывшего президента в 2020 году и хочет, чтобы Трамп играл активную роль в политике Северной Каролины.

Ранее мы сообщали, что охранники Капитолия подали в суд на Дональда Трампа.