В «ДНР» принудительно взимают долги за коммунальные услуги

Отключают от благ человечества

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Жители ОРДО продолжают жаловаться на то, что у них принудительно выбивают долги за коммунальные услуги. При этом местные «власти» выбивают деньги даже у тех, кто ранее воевал за «республику».

Совсем недавно местные волонтеры собирали 20 тысяч рублей на то, чтобы погасить долги воевавшего в 2014-15 году боевика, которому угрожали отключением коммунальных услуг, если долг не будет погашен, согласно решению суда, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

«Низкие зарплаты, сложные обстоятельства выживания – все это вынуждает людей копить долги за коммунальные услуги. Так как приходится тратить с трудом заработанные средства на вещи первой необходимости – продукты, лекарства, одежду и обувь для детей», — отмечает паблик.

Жительница Макеевки отмечает, что людям в первую очередь приходится думать об обычных вещах, а не о дополнительных благах.

«Во многих семьях речь не идет не то что о дополнительных благах вроде автомобиля, деликатесов и поездки на море хотя бы в Седово. Огромному количеству человек не хватает средств на элементарное», — пишет местная жительница.

Ранее мы сообщали, что в ОРДО шахтеры поставили «ультиматум» Пушилину.