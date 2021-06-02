Кастинг на премьера уже открытый — эксперт рассказал, кто может заменить Шмыгаля

Есть несколько кандидатов

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Премьер-министр Денис Шмыгаль может потерять свою должность в ближайшие несколько месяцев. Такое заявление сделал известный политолог Владимир Фесенко.

Он считает, что сейчас рано говорить о возможной отставке Шмыгаля, но эксперт назвал несколько имен которые могли бы стать следующими премьер-министрами Украины. Он считает, что место Шмыгаля может занять кто-то из новоназначенных министров. Например, первый вице-премьер, министр экономики Алексей Любченко, пишет УРА-Информ со ссылкой на «Politeka-Online».

«Он, кстати, на предыдущей должности, когда возглавлял фискальное ведомство, он продемонстрировал, что может удачно собирать деньги, и обеспечить создание действенного механизма в своей государственной структуре. Сейчас его задание наладить, улучшить КПД аппарата Кабмина и вообще работы Кабмина», — сказал Фесенко.

Также среди кандидатов на должность главы Кабмина эксперт назвал министра инфраструктуры Александра Кубракова и министра аграрной политики Романа Лещенко.

«Кастинг на премьера уже открытый», — заявил Фесенко.

При этом он добавил, что Шмыгаль точно доработает до осени этого года.

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