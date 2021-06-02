Наблюдательный совет «Укроборонпрома» возглавил помощник Ермака

Во вторник наблюдательный совет утвердил первый за всю историю аудит

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Советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Тимофей Милованов возглавил наблюдательный совет «Укроборонпрома». Об этом сообщили в пресс-службе «Укроборонрома», передает УРА-Информ.

Во вторник наблюдательный совет утвердил первый за всю историю аудит.

«Члены совета также попросили генерального директора концерна подготовить план трансформации «Укроборонпрома» на основе критерия «возможности для адекватного ответа для будущих угроз» и «создания современной линейки продуктов», — отметил Милованов.

Также известно, что в заседании концерна приняли участие все члены совета.

«Вчера, 1 июня, состоялось заседание обновленного состава наблюдательного совета „Укроборонпрома“, на котором Тимофей Милованов единогласно был избран новым главой», — добавил он.

Ранее сообщалось. что уже в ближайшее время глава Офиса президента Андрей Ермак может потерять свою должность. Это может произойти после публикации фильма Беллингкэт по вагнергейту.