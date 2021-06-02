Наблюдательный совет «Укроборонпрома» возглавил помощник Ермака

Во вторник наблюдательный совет утвердил первый за всю историю аудит
Советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Тимофей Милованов возглавил наблюдательный совет «Укроборонпрома». Об этом сообщили в пресс-службе «Укроборонрома», передает УРА-Информ.
Во вторник наблюдательный совет утвердил первый за всю историю аудит.
«Члены совета также попросили генерального директора концерна подготовить план трансформации «Укроборонпрома» на основе критерия «возможности для адекватного ответа для будущих угроз» и «создания современной линейки продуктов», — отметил Милованов.
Также известно, что в заседании концерна приняли участие все члены совета.
«Вчера, 1 июня, состоялось заседание обновленного состава наблюдательного совета „Укроборонпрома“, на котором Тимофей Милованов единогласно был избран новым главой», — добавил он.
Ранее сообщалось. что уже в ближайшее время глава Офиса президента Андрей Ермак может потерять свою должность. Это может произойти после публикации фильма Беллингкэт по вагнергейту.