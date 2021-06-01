Новый формат переговоров можно было бы объединить с нормандским

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Шестой глава украинского государства Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию проблемной ситуации в Украине. Его, по мнению Зеленского, можно было бы объединить с нормандским. Об этом сказано в интервью главы государства немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает УРА-Информ.

В новом формате, как считает Зеленский, можно обсуждать не только урегулирование вооруженного конфликта на временно оккупированном Донбассе, но и возвращение аннексированного Крыма, а также сложившуюся ситуацию с российским газопроводом «Северный поток-2».

«Там нет речи ни о Крыме, ни о трубе, ни о гарантиях безопасности. Нормандский формат и его темы в таком случае стали бы частью этой конструкции», — добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что в Кремле нарушили планы шестого президента Украины Владимира Зеленского «развязать боевые действия» на оккупированных территориях Украины.