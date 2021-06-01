1200 евро в месяц даром в течение трех лет: Германия начинает эксперимент

В эксперименте будут принимать участие 122 человека

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1 июня в Германии начинается эксперимент с безусловным базовым доходом. Из более чем двух миллионов претендентов было отобрано 122 человека. В течение трех лет они будут получать 1200 евро ежемесячно — даром. Ученые будут внимательно наблюдать за экспериментом и надеяться на интересные открытия.

Участники не обязательно должны быть нуждающимися людьми, и во время проекта они могут работать столько, сколько захотят. У них также нет никаких обязательств перед теми, от кого они получают деньги. Им нужно заполнить всего семь форм в течение трех лет проекта, пишет УРА-Информ со ссылкой на Deutsche Welle.

Есть еще 1380 человек, которые будут заполнять формы каждые шесть месяцев, но не будут получать базовый доход, а будут получать лишь небольшую плату за свое время. Участники были выбраны случайным образом.

На эти цели выдали деньги около 150 тысяч частных доноров. Средства, полученные участниками эксперимента, не будут облагаться налогом — в течение трех лет они получат подарок стоимостью 43 200 евро на человека. Это в общей сложности 5,2 миллиона евро.

Ранее Владимир Зеленский потребовал от Германии большей помощи.