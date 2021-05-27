Происшествия

На Шри-Ланка уже неделю горит химический контейнеровоз

Судно может взорваться, что приведет к разливу нефти

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Седьмой день операции по тушению пожара продолжаются на судне-контейнеровозе X-Press Pearl, стоящем на якоре примерно в 18 км к северо-западу от Коломбо. Судно находится в опасности взрыва, что приведет к утечке сотен тонн топлива.

Пожар возник в четверг, 20 апреля, когда судно, на борту которого находилось 1486 контейнеров, содержало, среди прочего, 25 тонн азотной кислоты и других химикатов и ожидало входа в порт Коломбо, пишет УРА-Информ со ссылкой на агентство AFP.

Причиной пожара должна была стать утечка кислоты, которая затем быстро распространилась на судно, захватив контейнеры и надстройки. Во вторник эвакуировали экипаж из 25 человек. Многие контейнеры упали в море, сгоревшие предметы с корабля выброшены на берег.

В четверг пожарные и специалисты из Европы присоединились к спасательной операции, проводимой спасательными судами и буксирами из Шри-Ланки и Индии, которые должны помочь спасти судно. Сильный муссонный ветер мешает спасателям.

X-Press Pearl перевозит более 300 тонн топлива. По данным Агентства по защите морской среды Шри-Ланки (MEPA), пожар ослабил конструкцию всего корабля до такой степени, что он может взорваться, что приведет к разливу нефти.

Ранее мы сообщали, что 21 человек погиб во время марафона в Китае.

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