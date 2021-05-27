Общество Политика

«Это представляет угрозу»: в Генштабе назвали регионы Украины, которые может захватить РФ

Ситуация остается напряженной

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План Кремля по созданию «Новороссии» все еще не забыт российским правительством. Однако, теперь он видоизменен, на фоне того опыта, который получили бойцы. Об этом рассказал начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко в интервью «Апострофу», передает УРА-Информ.

Он отметил, что на данный момент угроза повисла на южными и частично восточными регионами Украины.

«Ситуация остается напряженной, а первоочередными объектами могут быть Херсонщина вместе с Северо-Крымским каналом и Одесса. Вопрос вообще стоит в том, чтобы, возможно, отрезать и лишить Украину выхода к морю — и Черному, и Азовскому. Соответственно, тогда уже Азовское море становится де-факто внутренним морем Российской Федерации. По большому счету и Черное море становится практически полностью подконтрольным Российской Федерации. Это представляет угрозу не только для Украины, не только для региона, но и для всего мирового сообщества», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что «власти» оккупированных территорий восточной Украины готовятся к проведению выборов в Госдуму РФ в сентябре 2021 года.

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