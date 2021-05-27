В Украине от COVID-19 погибло более 50 тыс. человек

За последние сутки заболело 193 ребенка

Время чтения: 40 Секунд

За прошедшие сутки на территории Украины зафиксировано 3 509 новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщает Минздрав Украины, передает УРА-Информ.

За последние сутки заболело 193 ребенка и 82 медицинских работника.

При этом, в медицинские учреждения в Украине были доставлены 1 402 человека, скончались — 183 гражданина страны, а выздоровели — 16 867 человек;

Стоит отметить, что всего с начала пандемии в Украине заболели 2 193 367 человек, при этом, побороли недуг — 2 006 918 человек, а скончалось 50 067 украинцев.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной пневмонии за последние сутки было зарегистрировано в г. Киев (454), Днепропетровской (284), Львовской (278), Харьковской (233) и Киевской (194) областях.

Ранее сообщалось, что так называемые «власти» «ДНР» наконец-то признались, что в «республике» ухудшается ситуация с распространением коронавирусной инфекции. При этом ситуация ухудшается уже на протяжении месяца.