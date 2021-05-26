Общество Политика

«Нет никакого смысла»: в ОРДЛО готовятся к выборам в Госдуму

Местное население совершенно не поддерживает эту инициативу

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«Власти» оккупированных территорий восточной Украины готовятся к проведению выборов в Госдуму РФ в сентябре 2021 года Об этом заявила «глава» местной «ЦИК» Элла Памфилова, передает УРА-Информ.

При этом, жители ОРДЛО категорически выступают против.

«Сначала Генсек ЕР Турчак създил на „день республики“ в Донецк, теперь уже „глава“ „ЦИК“ озаботилась участием наших донбасских сограждан в едином голосовании. Курс на отстаивание суверенитета „русского мира“, подхваченный российским чиновничеством, не может не радовать», — отмечают пропагандисты в социальных сетях.

Однако, местное население совершенно не поддерживает эту инициативу.

«Смысл? Создание нужной „картинки“?» — пишут дончане.

Они считают, что голосование жителей ОРДЛО поможет создать необходимую иллюзию.

«Если бы выборы что-то решали, их бы давно запретили», — отмечает дончанин.

«А какое отношение Донбасс имеет к выборам в соседнем государстве?» — возмущены украинцы, что проживают в ОРДЛО.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия РФ на данный момент прорабатывает много разных вариантов для привлечения к голосованию на выборах в Госдуму жителей ОРДЛО. 

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