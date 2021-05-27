В России рассказали, как жители ОРДЛО смогут проголосовать на выборах в Госдуму

Можно будет проголосовать в Ростовской области

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Уже не раз сообщалось о том, что жители ОРДЛО, которые получили гражданство Российской Федерации, смогут проголосовать на выборах в Государственную думу. Отмечается, что жители «ЛДНР» смогут принять участие в дистанционном голосовании в Ростовской области или прийти на участки очно.

Председатель избирательной комиссии Ростовской области Андрей Буров рассказал о деталях происшедшего. Представитель российского избиркома отметил несколько важных моментов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

«Те граждане, которые имеют прописку в регионе, или не имеют, могут проголосовать как на участке, который мы специально определим, так и электронно на территории Ростовской области или другого субъекта, который включен в этот эксперимент», заявил Андрей Буров.

Также он добавил, что Ростовская область готова к таким выборам и ранее уже прошло тестирование соответствующей системы.

Ранее мы сообщали, что «власти» оккупированных территорий восточной Украины готовятся к проведению выборов в Госдуму РФ в сентябре 2021 года. Об этом заявила «глава» местной «ЦИК» Элла Памфилова.