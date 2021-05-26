Отказ США от санкций по «Северному потоку-2»: правящая партия Польши отреагировала на заявление

Строительство этого газопровода равнозначно передаче России в руки оружия

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Польша негативно отреагировала на заявление главы Белого Дома Джо Байдена, который указал, что строительство российского трубопровода “Северный поток-2” практически завершено, а введение нового пакета санкций против проекта было бы совершенно деструктивным для отношений США с Европой. Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на заявление заместителя пресс-секретаря правящей партии Польши “Закон и справедливость” Радослава Фогеля в эфире Polskie Radio.

“Мы с болью принимаем эти заявления и решения президента Соединенных Штатов, потому что мы считаем, что здесь, однако, сохранение санкций было бы важным. Мы неизменно стоим на позиции, что строительство этого газопровода равнозначно передаче России в руки оружия. Газового, энергетического оружия, которое будет использоваться, как это не раз было, также и в политической сфере”, -отметил Фогель.

Он считает, что каждый, кто позволяет российскому газопроводу «Северный поток-2» быть достроенным, берет на себя ответственность за возможные последствия.

Ранее сообщалось, что ФРГ продолжит обсуждать с США вопросы реализации российского проекта «Северный поток-2», однако, теперь там обещают учитывать интересы Украины.