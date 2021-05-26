В Сирии открылись участки для голосования на выборах президента

Правом голоса обладают около 18 млн граждан

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В среду, 26 мая, в Сирии проходят выборы главы государства. На президентский пост претендуют действующий правитель Башар Асад, а также бывший министр по делам Народного совета Сирии Абдалла Саллюм Абдалла и представитель оппозиции Махмуд Ахмед Мараи. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на агентство Sana.

Стоит отметить, что в Сирии в 7:00 открылись участки для голосования на президентских выборах. Участки для голосования будут закрыты сегодня в 19:00.

При этом, правом голоса в государстве обладают около 18 млн граждан Сирии.

Как известно, заявки на участие в выборах на пост главы Сирии подал 51 человек.

Ранее сообщалось, что нанесение авиаудара Соединенными Штатами Америки по позициям проиранских боевиков на территории Сирии продиктовано необходимостью защитить военнослужащих США, а также силы коалиции в Ираке от новых атак.