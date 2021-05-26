Письмо о бомбе пришло из Швейцарии: Лукашенко придумал новую отговорку

Самолет развернули у БелАЭС

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Самопровозглашенный глава Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что сообщение о бомбе на борту авиасудна Ryanair, которое направлялось из Афин в Вильнюс, поступило из Швейцарии. Об этом Лукашенко заявил во время выступления в Палате представителей парламента Беларуси, пишет УРА-Информ.

«Самолет развернули у БелАЭС. А если бы вдруг системы безопасности АЭС были переведены в режим полной боевой готовности?» — заявил Лукашенко.

Однако, как известно, рейсу настоятельно рекомендовалось изменить курс на столицу Беларуси, — Минск у города Лида. Стоит отметить, что от туда до Островецкой АЭС около 100 км.

Ранее сообщалось, что Посольства Республики Беларусь на территории Канады прекращает свою работу с первого сентября текущего года.