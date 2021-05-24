Политика

У Медведчука были конфликты с российскими чиновниками — эксперт отметил важный момент

Марк Фейгин рассказал интересные нюансы

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У кума Владимира Путина, украинского депутата и лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука был конфликт с российскими чиновниками. Об этом заявил российский оппозиционер и правозащитник Марк Фейгин.

Он отметил, что многие люди из окружения российского президента не Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом в Киеве и обвиняется в государственной измене. Эксперт рассказал, почему кремлевские чиновники не любят кума Путина, пишет УРА-Информ со ссылкой на «Студия Запад».

«Потому, что он отбирает их деньги, отбирает их компетенции и полномочия по вопросам Украины. А Украина это еще и большие вложения, масса освоенных средств и их осваивает Медведчук. Он претендует осваивать все. У него на этой почве был конфликт с Сурковым, когда тот был советником по Украине при Путине. Я уверен, что все эти конфликты он перенес и на новую власть, когда уже сейчас Козак (Дмитрий Козак, замглавы АП РФ, — ред.) и все другие советники занимаются Украиной», — заявил эксперт.

Теперь в Кремле ждут действий от Медведчука, ведь он заявлял, что ОПХЖ вторая по силе партия в Украине, но майданов пока никто не устраивает.

Ранее Медведчук признался, кто его уполномочил вести переговоры с боевиками.

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