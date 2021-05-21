Политика

Медведчук признался, кто его уполномочил вести переговоры с боевиками

Кум Путина признался о делах с Порошенко

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Пророссийский политик, лидер ОПЗЖ Виктора Медведчук рассказал, кто его уполномочил вести переговоры с так называемыми «ЛНР» и «ДНР». Об этом кум президента РФ Владимира Путина рассказал перед зданием Апелляционного суда Киеве.

Политик признался, что его уполномочили вести переговоры с боевиками сначала и.о. президента Украины Александр Турчинов, а позже и пятый президент страны Петр Порошенко, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

«Я вел переговоры в соответствии с полномочиями, которые мне были предоставлены по мирному урегулированию сначала с мая месяца еще и.о. президента Турчиновым, потом уже президентом Порошенко. Я официально был уполномочен на ведение этих переговоров Турчиновым и Порошенко и позже был уполномочен и трехсторонних контактной группой и СБУ, которая предоставила мне статус спецпредставителя по гуманитарным вопросам в ТКГ», — заявил Медведчук.

Он также признался, что вел переговоры и по экономическим вопросам, в частности по электроэнергии. Медведчук признался, что встречался с Порошенко в 2014, 2015 и 2018 годах, пока не разошелся с Порошенко во взглядах в вопросе об обмене пленных.

Ранее мы сообщали, что в РФ уже нашли замену Медведчуку.

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