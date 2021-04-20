Политика

«Все что Украина просила»: Лукашенко заявил о помощи Зеленскому

Украина начала закупки электроэнергию в Беларуси еще осенью 2019 года

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Непризнанный глава РБ Александр Лукашенко заявил, что лично распорядился организовать поставки электроэнергии на территорию украинского государства по просьбе шестого президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил во время встречи с народным депутатом Украины Евгением Шевченко, передает УРА-Информ.

«Все что Украина просила, начиная от электричества, когда были проблемы в Украине, это было мое личное распоряжение передать электроэнергии столько, сколького нужно Украине. Звонил раньше Зеленский, у него шла посевная кампания, остановилась техника, топлива нет. Мы поснимали топливо со своих предприятий и перебросили украинцам», — объяснил Лукашенко.

Стоит отметить, что Украина начала закупки электроэнергию в Беларуси еще осенью 2019 года.

Ранее сообщалось, что лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская объяснила, как удастся свергнуть режим Лукашенко.

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