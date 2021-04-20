«Все что Украина просила»: Лукашенко заявил о помощи Зеленскому

Украина начала закупки электроэнергию в Беларуси еще осенью 2019 года
Непризнанный глава РБ Александр Лукашенко заявил, что лично распорядился организовать поставки электроэнергии на территорию украинского государства по просьбе шестого президента Владимира Зеленского. Об этом он заявил во время встречи с народным депутатом Украины Евгением Шевченко, передает УРА-Информ.
«Все что Украина просила, начиная от электричества, когда были проблемы в Украине, это было мое личное распоряжение передать электроэнергии столько, сколького нужно Украине. Звонил раньше Зеленский, у него шла посевная кампания, остановилась техника, топлива нет. Мы поснимали топливо со своих предприятий и перебросили украинцам», — объяснил Лукашенко.
Стоит отметить, что Украина начала закупки электроэнергию в Беларуси еще осенью 2019 года.
Ранее сообщалось, что лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская объяснила, как удастся свергнуть режим Лукашенко.