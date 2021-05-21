Политика

Гиркин рассказал, что ждет Россию в случае войны на Донбассе

«Бывший министр обороны ДНР» о возможной полномасштабной войне

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Украина так просто не отдаст территорию Донецкой и Луганской областей. Такое заявление сделал «бывший министр обороны ДНР» Игорь Гиркин.

Он добавил, что Украина сосредоточила в Донбассе значительную часть своих вооружений и сил. Таким образом, если Россия решится на полномасштабную войну, то это обернется для Кремля катастрофой, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донпресс.

Он добавил, что численное превосходство, а также большое количество военной техники не гарантируют Кремлю победу над Украиной на Донбассе.

«Если они ограничатся только территорией Донбасса, Россию ждет тяжелая, кровавая и муторная операция. Затяжная война для РФ в силу ее сложного экономического и внешнеполитического положения станет катастрофой», — заявил Гиркин.

Ранее мы сообщали, что сегодняшнее утро, 21 мая, началось в Донецке с серьезных обстрелов. О залпах оружия сообщили и жители прифронтовой Авдеевки, а также неподконтрольной Украине Макеевки. 

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