Политика

Реальных соперников у Зеленского нет — эксперт

Белковский о важном моменте

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Президент Украины Владимир Зеленский во время своей пресс-конференции заявил, что пока не знает, пойдет ли он на второй президентский срок.

Российский политтехнолог, публицист Станислав Белковский прокомментировал эти заявления президента Украины. Он допустил проведения в стране досрочных президентских выборов в Украине еще в этом году. Эксперт считает, что такое решение – оптимальный вариант для Зеленского, пишет УРА-Информ со ссылкой на страницу эксперта.

«В нынешнем, 2021 году. Сейчас, именно и только сейчас – реальных соперников у господина Зеленского нет. Экстренные гонения мэра Киева Виталия Кличко в этом плане отнюдь не случайны», — сказал Белковский.

В тоже время эксперт добавил, что у Зеленского фактически нет конкурентов, если выборы пройдут в этом году.

«Так действующий президент пролонгирует свой мандат до 2026 года. А если ждать до очередных выборов в 2024 году, то слишком многое может измениться», — сказал Станислав Белковский.

Ранее Зеленский рассказал, вернется ли Яценюк, Тимошенко или Гройсман к власти.

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