Политика

Я думаю – это был бы очень хороший выбор — Гордон о том, кто может заменить Мендель

Журналист о замене пресс-секретаря

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Она очень приятная девушка, но это дело Офиса президента. Так отреагировал на уход с должности пресс-секретаря президента Украины Юлии Мендель известный журналист Дмитрий Гордон.

Журналист считает, что если Офис президента Украины принял такое решение по Мендель, значит оно было правильным. В тоже время ему интересно, кто заменит Мендель на должности пресс-секретаря президента Украины. Гордон считает, что одним из  кандидатов на эту должность может стать журналист, пресс-секретарь главы Офиса президента – Дарья Заривная, пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Гордон заявил, что ряд источников и политических телеграм каналов сообщали, что именно Заривная может заменить Мендель. В тоже время сама журналистка данную информацию не подтверждает.

«Мне кажется, она была бы идеальным пресс-секретарем, она журналист по образованию, она умная, грамотная, мгновенная реакция, вдобавок красивая девушка. Я думаю – это был бы очень хороший выбор», — поделился своим мнением журналист.

Ранее мы сообщали, что Гордон поделился своим мнением о возможной встрече Зеленского с Путиным.

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