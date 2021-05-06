Экономика

Рейтинг самых богатых украинцев: Ахметов увеличил капитал в 3 раза, Порошенко потерял

Первое место продолжает занимать Ахметов

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Журнал Forbes Украина опубликовал обновленный рейтинг 100 самых богатых украинцев. В нем произошли некоторые изменения.

Первую строчку продолжает занимать бизнесмен Ринат Ахметов, состояние которого за последний год выросло в 2,7 раза с 2,8 млрд долларов до 7,6 млрд долларов. На второй строчке расположился Виктор Пинчук, активы которого увеличились с 1,4 млрд долларов до 2,5 млрд долларов. Тройку замыкает Константин Жеваго. Его капитал вырос с 1,1 млрд долларов до 2,4 млрд долларов, пишет УРА-Информ со ссылкой на рейтинг.

На четвертой строчке расположился Игорь Коломойский, состояние которого оценили в 1,8 млрд долларов, то есть плюс 0,8 млрд долларов по сравнению с 2020 годом. Пятерку замыкает Геннадий Боголюбов – 1,7 млрд долларов (+0,5 млрд долларов).

Дальше следуют Александра и Галины Герег – 1,7 млрд долларов (+0,4 млрд долларов). Пятый президент Украины Петр Порошенко стал богаче на 0,2 млрд долларов, его активы оцениваются в 1,6 млрд. Однако за год бывший глава государства опустился с третьего на седьмое место.

Ранее мы сообщали, что Порошенко назвал «красные линии» для Зеленского.

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