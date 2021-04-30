«Власти» «ДНР» получили важное указание от РФ: что нужно сделать

Нужно ускорить выдачу российских паспортов

Время чтения: 48 Секунд

Российская Федерация дала так называемой «власти» «ДНР» важное указание. Последние должны ускорить темпы выдачи российских паспортов.

«Власти» «республики» получили указания из Москвы вечером 28 апреля. Им приказали ускорить темпы выдачи российских паспортов жителям ОРДО. После распоряжения с Кремля российский паспорт можно будет оформить без так называемого «паспорта» «ДНР», , теперь российский паспорт смогут получить все, кто обратился по него. «ДНР» получила указание в максимально короткий срок довести общее количество людей, получивших российские паспорта в «ДНР» до 1 миллиона человек, пишет УРА-Информ со ссылкой на Вольнодумец.

В ближайшее время в ОРДО начнется активная пропагандистская кампания, а сотрудников ряда предприятий и учреждений будут заставлять оформлять российские паспорта.

«Возможно, это ответ Путина на многочисленные жалобы «денеэровцев» о неприсоединении «республик» к России. Надо же хотя бы обнадежить народ, чтобы не кричали», — пишет блогер.

Еще одна версия происходящего – Путин хочет провести здесь псевдореферендум, который все уже видели в Крыму в 2014.

Ранее мы сообщали, что в «ЛНР» готовятся к призыву на военную службу.