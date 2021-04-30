Во время религиозного праздника в Израиле рухнула трибуна: десятки жертв

Более 100 человек находятся в больнице

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Израильские СМИ сообщают, что 44 человека погибли в результате паники после обрушения трибуны во время религиозного митинга в пятницу на горе Мерон. В службе скорой помощи говорят, что 103 пострадавших находятся под наблюдением врачей, из них 38 в тяжелом состоянии.

Израильские СМИ сообщили, что погибли 44 человека. Служба новостей Ynet была одним из тех, кто предоставил эту информацию, проиллюстрировав ее фотографиями сцены, где несколько тел были завернуты в ткань. Израильские СМИ сообщили о десятках смертей, пишет УРА-Информ.

Агентство Reuters со ссылкой на показания свидетелей заявляет, что среди пострадавших были дети, но не уточняет, погибли ли они. The Times of Israel сообщает, что несколько десятков несовершеннолетних потеряли связь со своими родителями во время паники. В этом отношении продолжается информационный хаос.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал это событие «большой катастрофой».

Десятки тысяч людей, в основном ультраортодоксальные евреи, собрались у подножия горы Мерон, чтобы отпраздновать Лаг ба-Омер, еврейский праздник в честь раввина Симона Бар Джохая, мудреца и мистика 2-го века, который был похоронен там. Это было первое такое крупное религиозное собрание, которое было проведено на законных основаниях с тех пор, как Израиль снял почти все ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

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