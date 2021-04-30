Общество

В «ЛНР» готовятся к призыву на военную службу: не только в «республике»

Нужно будет служить и в армии РФ

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Уже с пятого мая «военкоматам» в ОРЛО поручено провести очередную перепроверку студентов ВУЗов, профессионально-технических училищ «ЛНР» на предмет наличия или отсутствия у них удостоверения о приписке к призывному участку.

На первом этапе такой проверки студенты должны будут подать данные оп прописке в свои учреждения. Дальше эту информацию передадут в «военные комиссариаты». После этого на октябрь-ноябрь запланированы курсы допризывной подготовки студентов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Донбасский кейс.

В тоже время источник добавляет, что не стоит расслабляться тем, кто надеется отскочить от призыва, имея паспорт гражданина Российской Федерации. Уже с сентября нынешнего года «военкоматы» начнут актуализацию данных и перепроверку информации о лицах допризывного возраста.

На учет будут поставлены граждане, которые получили гражданство РФ в текущем году, для их дальнейшего призыва в ряды вооруженных сил России на апрель-май 2022 года. Но прежде планируется провести идеологическую кампанию, с помощью которой должен повыситься престиж службы в рядах ВС России.

Ранее мы сообщали, что в ОРДЛО детям без «паспорта» «ДНР» могут не выдать документы об образовании.

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