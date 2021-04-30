Политика

Бывший советник Путина рассказал, когда РФ может пойти в наступление: он назвал дату

Андрей Илларионов назвал важную дату

Время чтения: 45 Секунд

Полномасштабное наступление Российской Федерации может произойти в этом году но не сейчас. Такое заявление сделал бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина Андрей Илларионов.

Действующую ситуацию, когда РФ стягивает свои войска к границе с Украиной, эксперт назвал проверкой со стороны Путина. Он считает, что российский президент устроил игру нервов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Апостроф ТВ.

«Главные события произойдут, если они произойдут – в сентябре этого года. А то, что происходит сейчас, в марте-апреле 2021 года, является проверкой, является первым этапом. Но тем этапом во время, которого широкомасштабных боевых действий не будет», — сказал экс-советник Путина.

Также он добавил, что до августа этого года Россия может достроить «Северный поток-2» и еще больше ударить по Украине. Путин может прекратить транзит газа через Украину и направить его в обход.

«И вот тогда появляются дополнительные возможности для полномасштабных боевых действий», — сказал Илларионов.

Ранее мы сообщали, что Кремль обвиняет ВСУ в провокациях.

Счастлив
Счастлив
0 %
Печален
Печален
0 %
Взволнован
Взволнован
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Сердитый
Сердитый
100 %
Удивлён
Удивлён
0 %
0 0
В, , ,

Последние статьи

Продолжается давление на Путина из-за Украины — эксперт

Андрей Веселовский о возможной встрече двух президентов

Встреча Зеленского с Байденом: что известно на данный момент

Зеленский и Блинкен обсудят важные моменты

«Правительство» Крыма требует наказание для украинских политиков: названы имена

В списке есть пятый и шестой президенты Украины

Стало известно, кто может заменить Степанова на должности глав МОЗ

Виктор Ляшко может стать новым главой министерства

Россия будет слушать только одно государство: Кравчук рассказал какое

Путин должен и будет слушать или прислушиваться к ней

Госсекретарь США посетит Украину: стали известны детали

Стороны обсудят Путина

Copy link
CopyCopied
Powered by Social Snap