Бывший советник Путина рассказал, когда РФ может пойти в наступление: он назвал дату

Андрей Илларионов назвал важную дату

Время чтения: 45 Секунд

Полномасштабное наступление Российской Федерации может произойти в этом году но не сейчас. Такое заявление сделал бывший советник президента Российской Федерации Владимира Путина Андрей Илларионов.

Действующую ситуацию, когда РФ стягивает свои войска к границе с Украиной, эксперт назвал проверкой со стороны Путина. Он считает, что российский президент устроил игру нервов, пишет УРА-Информ со ссылкой на Апостроф ТВ.

«Главные события произойдут, если они произойдут – в сентябре этого года. А то, что происходит сейчас, в марте-апреле 2021 года, является проверкой, является первым этапом. Но тем этапом во время, которого широкомасштабных боевых действий не будет», — сказал экс-советник Путина.

Также он добавил, что до августа этого года Россия может достроить «Северный поток-2» и еще больше ударить по Украине. Путин может прекратить транзит газа через Украину и направить его в обход.

«И вот тогда появляются дополнительные возможности для полномасштабных боевых действий», — сказал Илларионов.

Ранее мы сообщали, что Кремль обвиняет ВСУ в провокациях.