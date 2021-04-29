Кремль обвиняет ВСУ в провокациях: Путин готов «сесть и поговорить» с Зеленским

Напряжение на российско-украинской границе по-прежнему остается выше нормы

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Президент Российской Федерации Владимир Путин готов планирует обсудить двусторонние отношения с шестым президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает УРА-Информ.

«Путин готов сесть и поговорить с Зеленским о двусторонних отношениях», — отметил пресс-секретарь российского президента.

Песков добавил, что на сегодняшний ден напряжение на российско-украинской границе все еще остается выше нормы.

«Напряжение было изрядное и остается выше нормы. Провокации ВСУ на линии разграничения были ежедневными», — добавил он.

Ранее сообщалось, что 28 апреля, представители ТКГ не смогли договориться о режиме перемирия на временно оккупированном Донбассе. Встреча длилась пять часов.