В США поддержали законопроект об увеличении военной помощи Украине

Российская агрессия на территории Украины длится уже семь лет

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Комитет Сената США вчера, 21 апреля, поддержал законопроект о партнерства с Украиной в сфере безопасности и обороны. Данным проектом также предусмотрена и военная помощь украинскому государству. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на «Голос Америки«.

Председатель Комитета, сенатор от Демократической партии США Роберт Менендес во время своего выступления отметил, что российская агрессия на территории Украины длится уже семь лет.

«Уже семь лет после российского вторжения, украинские военные продолжают самоотверженно защищать свою родину от российских сухопутных, морских и кибератак, которые нарушают украинский суверенитет и безопасность. Я с гордостью присоединяюсь к сенатору Ришу по поводу законопроекта о партнерстве в области безопасности с Украиной — пакета долгосрочной помощи , который демонстрирует нашу двухпартийной преданность безопасности Украины. Как мы все знаем, ситуация с безопасностью ухудшается, ведь тысячи российских войск накапливаются на границе Украины. Этот законопроект не мог бы быть более своевременным, чтобы послать миру сигнал, что мы поддерживаем Украину», — заявил Боб Менендес.

Помимо этого, сенатор надеется на принятие законопроекта Сенатом в целом в скором времени.

Ранее сообщалось, что советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что напряжение вооруженного конфликта на востоке Украины может пойти на спад уже после следующей встречи ТКГ.