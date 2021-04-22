Возвращение к режиму тишины на Донбассе: в ТКГ назвали сроки

Во время заседания ТКГ стороны подтвердили необходимость добиться тишины на Донбассе

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Советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович считает, что напряжение вооруженного конфликта на востоке Украины может пойти на спад уже после следующей встречи ТКГ. Об этом Арестович заявил в эфире программы «Шоу № 1», передает УРА-Информ.

Он заявил, что во время заседания ТКГ стороны подтвердили необходимость добиться тишины на Донбассе.

«Козак несколько раз сделал на это упор. Позиция наша известна: мы за это с 2014 года, или по крайней мере с 2019 года. И на следующий день состоялось заседание подгруппы по безопасности, где мое огромное удивление — в течение трехчасового заседания мы прошли весь документ в первом чтении. Причем за основу был взят украинский документ дополнительных мероприятий по установлению полного всеобъемлющего режима прекращения огня на фронте. К концу недели должно состояться второе чтение», — отметил он.

Ранее сообщалось, что некоторые жители ОРДЛО верили, что во время вчерашнего выступления президента Российской Федерации Владимира Путина надеялись, что глава Кремля объявит о том, что «ДНР» и «ЛНР» РФ признает «ДНР» и «ЛНР».