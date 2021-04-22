Прогноз убытков мировых авиакомпаний ухудшился: сумма достигла почти 50 млрд.долларов

Наименьшие потери в текущем году будут для Африки

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Суммарные убытки мировых авиакомпаний из-за пандемии пневмонии нового поколения COVID-19 в текущем году составят 47,7 млрд долларов. Стоит напомнить, что осенью убытки прогнозировали на уровне 38 млрд дол. При этом, убытки за прошлый год в сфере мировой авиации оценивают в 126,4 миллиарда долларов. Об этом говорится в прогнозе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), передает УРА-Информ.

“Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) ожидает, что чистые убытки авиационной отрасли в 2021 году составят 47,7 млрд долларов (маржа чистой прибыли −10,4%). Это улучшение по сравнению с предполагаемым чистым убытком отрасли в размере 126,4 миллиарда долларов в 2020 году (маржа чистой прибыли −33,9%)”, — сказано в прогнозе.

При этом, наименьшие потери в этом году в авиации потерпят страны Африки. Прогнозируется потери в 1,7 миллиарда долларов против 2 миллиарда долларов в прошлом году.

При этом, ожидается, что общее число пассажиров в 2021 году достигнет 2,4 миллиарда.

Ранее сообщалось, что Комитет Сената США вчера, 21 апреля, поддержал законопроект о партнерства с Украиной в сфере безопасности и обороны. Данным проектом также предусмотрена и военная помощь украинскому государству.